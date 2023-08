Transfert de dernière minute, un danger attend le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la fermeture du mercato estival, le PSG devrait encore se montrer actif afin d'enrôler au moins deux nouveaux joueurs qui pourraient être Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Bien que travaillés depuis plusieurs semaines, ces deux dossiers seraient donc des transferts de dernière minute, ce qui n'a pas toujours réussi au PSG dans son histoire.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG ne chôme pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Au total, en comptant toutes les opérations, Luis Campos et ses équipes ont bouclé 22 mouvements dont l'arrivée de 10 nouveaux joueurs. Et pourtant, le recrutement du PSG ne semble pas encore terminé. En effet, alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à minuit, au moins deux transferts de dernière minute sont attendus, à savoir ceux de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Dans le passé, les arrivées en fin de mercato n'ont toutefois pas toujours étaient synonymes de réussite.

Le PSG prépare un transfert surprise, une recrue mystère en approche ? https://t.co/ux6uOTJFYE pic.twitter.com/RnUZ7O3fKl — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Les transferts de dernière minute, la spécialité de Leonardo

Durant ses deux passages au poste de directeur sportif du PSG, Leonardo s'est particulièrement illustré dans ce domaine, notamment en 2020 lors d'un mercato en pleine période Covid. Danilo Pereira, Rafinha ou encore Moise Kean, sont arrivés dans les derniers jours du mercato. Si pour le Portugais, toujours présent dans l'effectif parisien, le bilan est globalement positif, difficile d'en dire autant pour les deux autres. Un an plus tôt, lors de son retour au PSG, Leonardo s'est déjà distingué dans les derniers instants du mercato en misant sur Keylor Navas et Mauro Icardi. Et dès son premier été à la tête du recrutement parisien, en 2011, il avait attiré Diego Lugano en fin de mercato. Un flop.

La plupart du temps, c'est un échec

Par conséquent, la majeur partie du temps, les transferts de dernière minute au PSG ne sont pas une franche réussite. On peut y ajouter Juan Bernat, arrivé le 31 juillet 2018 et dont le bilan à Paris, sans être catastrophique, n'est pas réellement positif. En revanche, difficile de ne pas parler de fiasco pour le transfert de Layvin Kurzawa bouclé pour 25M€ le 27 août 2015. Mais la palme des transferts de dernière minute qui tournent à la catastrophe revient évidemment au duo Everton-Souza recruté à la toute fin du mercato d'hiver 2008. Néanmoins, tout n'est évidemment pas à jeter. Comme évoqué précédemment, Keylor Navas et Danilo Pereira sont arrivés dans les derniers instants du mercato, respectivement en 2019 et 2020. Sans oublier évidemment Kylian Mbappé, arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat à la toute fin de l'été 2017. Reste désormais à savoir dans quelle catégorie se classeront Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.