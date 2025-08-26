Transfert de dernière minute : L'OM flaire un gros coup... au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n'est pas encore rassasié. Malgré les six recrues déjà bouclées par la hiérarchie cet été, le technicien italien en attend au moins quatre nouvelles comme il l'a révélé en conférence de presse. Un surprenant projet de recrutement au Real Madrid prend forme d'heure en heure avec Dani Ceballos.

Il reste à présent moins d'une semaine aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour redessiner les contours de l'effectif de Roberto De Zerbi à son image. En conférence de presse après la victoire de l'OM contre le Paris FC à l'Orange Vélodrome (5-2) samedi dernier, le technicien transalpin affirmait qui lui manquait encore 4 voire 5 recrues afin d'être dans les meilleures dispositions possibles pour sa deuxième saison sur le banc de l'Olympique de Marseille.

L'OM veut continuer son marché au Real Madrid A en croire les informations divulguées par Fabrizio Romano, le comité directeur du club phocéen surveillerait avec attention l'évolution de la situation de Dani Ceballos. Le milieu de terrain de 29 ans du Real Madrid, où il se trouve lié par un contrat jusqu'en juin 2027, n'est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Xabi Alonso, comme ce fut déjà le cas avec son prédécesseur Carlo Ancelotti. Et cela donnerait des idées à l'Olympique de Marseille qui ferait de lui un recrutement idéal au milieu de terrain.