Transfert au PSG : Une star du Real Madrid débarque, elle balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a renforcé son équipe féminine en allant chercher… la capitaine du Real Madrid. En fin de contrat, Olga Carmona a accepté de rejoindre le club de la capitale. Mais pourquoi quitter la Casa Blanca pour débarquer à Paris ? La question a été posée à Carmona et la néo-Parisienne s’est justifiée.

Joueuse du Real Madrid de 2020 à 2025, Olga Carmona était devenue l’une des stars de la formation ibérique. Capitaine de la Casa Blanca, la championne du monde 2023 a toutefois choisi de relever un nouveau défi cet été. En effet, arrivée au terme de son contrat, Carmona a accepté la proposition du PSG et la voilà donc aujourd’hui au sein de l’effectif de Paulo César.

« Il y a un peu ce que je cherchais, quelque chose de plus physique » Interrogée par EFE, Olga Carmona s’est ainsi expliqué sur sa décision de rejoindre le PSG. L’ancienne star du Real Madrid a alors fait savoir : « Ici, il y a des courses à haute intensité, avec des combinaisons par moment. Il y a un peu ce que je cherchais, quelque chose de plus physique ».