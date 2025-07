Transfert au PSG : Un joueur dénonce une fake news !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut la recrue surprise de l'été 2024 avec Willian Pacho. Personne n'avait vu venir le recrutement de Matvey Safonov qui a hérité du rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison. L'ex-portier de Krasnodar a signé quelques apparitions avec le PSG, sans s'imposer. Sur les réseaux sociaux, il a balancé sur son avenir au vu des rumeurs circulant dans la presse.

Le Paris Saint - Germain lançait son mercato estival de 2024 avec une recrue surprise. Dès le mois de juin, le PSG annonçait le recrutement de Matvey Safonov qui débarquait de Krasnodar pour une somme avoisinant les 20M€. Le but ? Imposer une concurrence à Gianluigi Donnarumma . C'était l'objectif de Luis Enrique selon les informations de L'Equipe à l'époque qui affirmait que les compteurs étaient remis à zéro pour le poste de gardien de but.

«Bien sûr, j’aimerais avoir plus de temps de jeu»

Finalement, hormis la Coupe de France, quelques apparitions en Ligue 1 et une titularisation contre le Bayern Munich en saison régulière de Ligue des champions, Matvey Safonov n'a pas su réellement tirer son épingle du jeu et bousculer un Gianluigi Donnarumma qui a été en état de grâce pendant la seconde partie de saison. A ses yeux, le triplé national et le premier sacre de l'histoire du club parisien en C1 sont la preuve d'une saison réussie, quoi qu'il advienne. « C’était une excellente première saison en Europe, des trophées, de fortes émotions, de nouvelles rencontres et une expérience immense. Bien sûr, j’aimerais avoir plus de temps de jeu et c’est exactement ce que je peux moi-même influencer avec mon travail ».