Transfert au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a connu une première partie de saison marquée par l’enchaînement des blessures, l’effectif a semblé parfois un peu court dans certains secteurs de jeu. C’est la raison pour laquelle Luis Enrique ouvre une nouvelle fois la porte à la possibilité de recruter cet hiver.

Depuis le début de saison, le PSG enchaîne les blessures ce qui met en lumières les défauts de son effectif. Par conséquent, le club de la capitale pourrait bien être tenté de se renforcer durant le mercato d'hiver. Interrogé à ce sujet après la victoire contre l'OL (3-2), Luis Enrique a de nouveau confirmé sa position concernant un recrutement en janvier. Le coach du PSG se dit encore ouvert à l'arrivée de nouveaux joueurs.

Luis Enrique confirme ses envies pour le mercato « En ce qui concerne le mercato, vous connaissez mon opinion : nous sommes toujours ouverts à des renforts, mais renforcer une équipe de notre qualité est très difficile », affirme-t-il en conférence de presse après la victoire du PSG à Lyon (3-2) avant de poursuivre