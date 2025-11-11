Transfert au PSG : Luis Enrique confirme !

Alors que le PSG a connu une première partie de saison marquée par l’enchaînement des blessures, l’effectif a semblé parfois un peu court dans certains secteurs de jeu. C’est la raison pour laquelle Luis Enrique ouvre une nouvelle fois la porte à la possibilité de recruter cet hiver.
Depuis le début de saison, le PSG enchaîne les blessures ce qui met en lumières les défauts de son effectif. Par conséquent, le club de la capitale pourrait bien être tenté de se renforcer durant le mercato d'hiver. Interrogé à ce sujet après la victoire contre l'OL (3-2), Luis Enrique a de nouveau confirmé sa position concernant un recrutement en janvier. Le coach du PSG se dit encore ouvert à l'arrivée de nouveaux joueurs.
Luis Enrique confirme ses envies pour le mercato
« En ce qui concerne le mercato, vous connaissez mon opinion : nous sommes toujours ouverts à des renforts, mais renforcer une équipe de notre qualité est très difficile », affirme-t-il en conférence de presse après la victoire du PSG à Lyon (3-2) avant de poursuivre
« Il y a très peu de joueurs qui peuvent renforcer cette équipe, je le dis en toute confiance dans les joueurs que nous avons et nous n'allons pas nous renforcer n'importe comment parce que quelqu'un pense que nous en avons besoin. Nous pensons clairement que nous avons un effectif très équilibré, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent progresser et qui peuvent encore apporter beaucoup plus. Et nous sommes toujours ouverts au mercato, à chaque fenêtre, mais avec la tranquillité d'esprit de savoir que nous avons un très bon effectif », ajoute Luis Enrique.