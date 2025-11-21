Transfert au PSG : Le secret enfin révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en 2000 en provenance de l’OM, Peter Luccin n’a pas connu la meilleure des expérience avec le club de la capitale. Son passage à Paris a ainsi été bref avec un départ dès 2001 pour rejoindre l’Espagne et le Celta Vigo. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Luccin, qui a révélé un secret à ce propos.

Peter Luccin fait donc partie de ces joueurs qui ont porté les maillots de l’OM et du PSG. Lui est d’ailleurs passé directement de Marseille à Paris en 2000. Le fait est que le natif de la cité phocéenne n’est resté qu’un an dans la capitale française. Dès 2001, Luccin a donc fait ses valises, s’envolant alors pour l’Espagne et le club du Celta Vigo.

« Ma carrière aurait pu partir dans une autre direction » Invité de Farid Rouas, Peter Luccin a fait une révélation sur son transfert du PSG pour le Celta Vigo. L’ancien Parisien a tout d’abord confié : « Il y a une anecdote que je n’ai jamais raconté ? Ma carrière aurait pu partir dans une autre direction, ça ne veut pas dire moins bien ou mieux, après le PSG ».