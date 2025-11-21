Transfert au PSG : Le secret enfin révélé !

Arrivé au PSG en 2000 en provenance de l’OM, Peter Luccin n’a pas connu la meilleure des expérience avec le club de la capitale. Son passage à Paris a ainsi été bref avec un départ dès 2001 pour rejoindre l’Espagne et le Celta Vigo. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Luccin, qui a révélé un secret à ce propos.
Peter Luccin fait donc partie de ces joueurs qui ont porté les maillots de l’OM et du PSG. Lui est d’ailleurs passé directement de Marseille à Paris en 2000. Le fait est que le natif de la cité phocéenne n’est resté qu’un an dans la capitale française. Dès 2001, Luccin a donc fait ses valises, s’envolant alors pour l’Espagne et le club du Celta Vigo.
« Ma carrière aurait pu partir dans une autre direction »
Invité de Farid Rouas, Peter Luccin a fait une révélation sur son transfert du PSG pour le Celta Vigo. L’ancien Parisien a tout d’abord confié : « Il y a une anecdote que je n’ai jamais raconté ? Ma carrière aurait pu partir dans une autre direction, ça ne veut pas dire moins bien ou mieux, après le PSG ».
« Comme quoi les carrières tiennent à rien »
« Quand je pars de Paris, je vais au Celta et j’avais l’Inter et le Milan AC qui s’étaient proposés avec des échanges de joueurs. Comme quoi les carrières tiennent à rien », a expliqué Peter Luccin, qui aurait donc pu être un joueur du Milan AC ou de l’Inter Milan.