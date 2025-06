Transfert au PSG : L’annonce à 45M€ ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le Piémont depuis cet hiver, Randal Kolo Muani (26 ans) ne souhaite pas retrouver le PSG qui l’a prêté à la Juventus sans option d’achat une fois la Coupe du monde des clubs terminée. C’est le vœu formulé par l’attaquant français à la presse transalpine. Le Paris Saint-Germain a déjà tranché : 45M€ pour son transfert.

Plus utile à Luis Enrique au vu de son temps de jeu décroissant pendant la première partie de saison, Randal Kolo Muani a rebondi en prêt à la Juventus … sans option d’achat. A ce jour, son souhait est clair : poursuivre chez la Vieille Dame où il se sent tout particulièrement à l’aise comme récemment révélé pour Tuttosport niant par ailleurs toute connaissance d’une approche de Chelsea .

« Je ne connais rien à Chelsea. J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ». Le message tenu par l’international français, engagé avec la Juventus au Mondial des clubs aux États-Unis, a le mérite d’être clair.

45M€ pour Kolo Muani, le PSG a parlé

Un transfert à Chelsea pour Randal Kolo Muani ? Bien que certains médias lient l’attaquant appartenant au PSG aux Blues, il n’y aurait aucune volonté de la part du club anglais de dégainer une offre de transfert selon Ben Jacobs. Le journaliste a par ailleurs fait part d’un souhait précis émanant du Paris Saint-Germain. Pour s’attacher les services de Kolo Muani, il faudra débourser 45M€. Une tendance qu’évoquait déjà Loïc Tanzi sur L’Équipe de Greg lundi. « Si Paris et la Juventus arrivent à se mettre d'accord sur ce prêt avec option d'achat quasiment obligatoire autour de 40 et 50M€ en gros, il restera à la Juventus. Maintenant si ce n'est pas possible et que Chelsea vient en mettant 50M€ cash en transfert sec, il ira à Chelsea. Mais ce n'est pas la Juve ou rien ».