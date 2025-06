Transfert au PSG : La réponse cash à 40M€ !

Cet été, le PSG comme l’AC Milan font partie des prétendants d’Ardon Jashari, le milieu de terrain du Club Bruges. La formation italienne aurait d’ailleurs pris une longueur d’avance dans ce dossier en faisant une offre de 30M€ au club belge. Une proposition qui ne devrait pas être acceptée, car les dirigeants des Gazelles demanderaient plutôt 40M€ pour laisser partir l’international suisse.

Le milieu de terrain a été une force du PSG cette saison et cela pourrait encore l’être pour les prochaines années. Toutefois, pour ne pas se reposer sur ses lauriers et risquer une baisse de régime, le club de la capitale pourrait apporter quelques retouches dans ce secteur cet été. Luis Campos aurait d’ailleurs un nom en tête, qui pourrait parfaitement se fondre dans le collectif de Luis Enrique et ainsi challenger les Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz.