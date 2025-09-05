Transfert au PSG - Guardiola : La bombe lâchée en direct à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Manchester City vient de recruter Gianluigi Donnarumma qui n’était plus en odeur de sainteté au PSG, et ce choix en a surpris plus d’un étant donné qu’il s’agit d’un style de gardien pas franchement compatible avec Pep Guardiola. Mercredi soir, en direct sur RMC Sport, un journaliste a d’ailleurs expliqué que ce recrutement actait le futur départ du coach espagnol chez les Citizens…

Pep Guardiola et Manchester City, c’est bientôt la fin ? C’est en tout cas la bombe lâchée par le journaliste Julien Laurens mercredi soir en direct dans l’After Foot, sur les ondes de RMC Sport. Selon lui, la signature de Gianluigi Donnarumma en provenance du PSG, actée en toute fin de mercato estival, semble indiquer qu’il s’agit de la dernière saison de Guardiola sur le banc des Citizens.

La surprise Donnarumma à City « Comment on a vu l’arrivée de Donnarumma pour remplacer Ederson ? J’ai prévenu. On m’a beaucoup posé la question. J’ai souvent expliqué que sur sa ligne c’était le meilleur du monde, que sans lui le PSG ne gagnait sûrement pas la Ligue des Champions. Mais sur les centres et les ballons aériens, on est quand même Angleterre, il ne sait pas faire. Moi je pense deux choses. La première c’est une décision super courtermiste de Guardiola, c’est sa dernière saison, il le sait, il s’est dit : "les pour il va me gagner des matchs, les contre il va me faire quelques toiles mais c’est pas grave je prends quand même"», confie dans un premier temps Julien Laurens, avant de poursuivre sur le futur départ de Pep Guardiola.