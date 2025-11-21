Transfert au PSG - Coup de foudre au Qatar : Mission impossible pour Al-Khelaïfi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Etoile montante du football mondial, Lamine Yamal (18 ans) ne rend pas seulement fous les défenseurs qu'il rencontre sur le terrain. Dans les bureaux des plus grands clubs du monde, son profil semble être apprécié. C'est entre autres le cas des propriétaires qataris du PSG selon Fabrice Hawkins. Mais le coup de foudre pourrait ne rien donner.

Lamine Yamal. Du haut de ses 18 ans, l'enfant génie de la Masia a déjà tout raflé avec le FC Barcelone sur le plan national la saison passée. Avec sa sélection, il a également été sacré champion d'Europe en 2024 à l'Euro. Numéro 10 du Barça, Yamal en fait rêver plus d'un. C'est également le cas de certains hauts dignitaires du Paris Saint-Germain au Qatar.

«Même s’il a un agent très proche du PSG, dans l’architecture actuelle, le coach actuel, le directeur sportif actuel, il est loin» Cependant, hormis l'indemnité de transfert de 200M€ au minimum, un autre obstacle se dresserait entre Lamine Yamal et le PSG. Et pas des moindres comme Fabrice Hawkins l'a dévoilé en interview pour Canal-Supporters. « Le PSG pourrait-il lâcher 200M€ pour Yamal ? Je garantis qu’aujourd’hui, Yamal est très très très loin du PSG. Vraiment. Aujourd’hui, même s’il a un agent très proche du PSG, dans l’architecture actuelle, le coach actuel, le directeur sportif actuel, il est loin. Mais après il est jeune ».