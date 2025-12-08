Transfert au PSG : C’est imminent pour ce gros coup !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Le gardien français n’a pas encore réussi à mettre tout le monde d’accord et son début de saison est un peu compliqué. Toutefois, selon Sébastien Frey, l’ancien Lillois devrait enfin montrer tout son talent dans très peu de temps.

Si le PSG a remporté la Ligue des champions la saison dernière, c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a multiplié les parades de grande classe lors des matchs à élimination directe, mais cela ne lui a pas permis de rester à Paris. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer de lui lors du dernier mercato estival et de miser sur Lucas Chevalier.

Débuts timorés pour Lucas Chevalier En décidant de faire venir Lucas Chevalier, le PSG voulait s’offrir un gardien possédant un meilleur jeu au pied, ce qui est essentiel dans la façon de jouer de l’équipe de Luis Enrique. Malgré de très bonnes saisons du côté de Lille, le Français a toutefois encore du mal à mettre tout le monde d’accord à Paris. Il a souvent alterné le bon et le moins bon et l’affaire de son like polémique sur une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national n’a pas arrangé son cas.