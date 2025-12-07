Lionel Messi : Surprise, son départ est déjà annoncé !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Lionel Messi fait le bonheur de l’Inter Miami en mettant en lumière la franchise américaine, qui vient de remporter son premier titre de MLS. L’Argentin est engagé avec l’équipe de David Beckham jusqu’au 31 décembre 2028 et après cette date l’ancien joueur du Real Madrid aura beaucoup de mal à garder le champion du monde, qui souhaite revenir du côté de Barcelone.

Après un passage compliqué au PSG, Lionel Messi avait décidé de quitter l’Europe en 2021 pour rejoindre les États-Unis et l’Inter Miami. En MLS, l’international argentin fait encore parler tout son talent et il vient d’ailleurs de remporter son premier titre de champion en s’imposant 3-1 contre Vancouver ce samedi.

« Aucun joueur n’aime autant Barcelone que lui » Dans le futur, Lionel Messi aura encore l’opportunité de remporter des titres avec l’Inter Miami car il est encore sous contrat jusqu’au 31 décembre 2028. Après cette date, cela sera compliqué pour David Beckham de conserver l’Argentin, qui souhaite revenir du côté de Barcelone. « J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou. Aucun joueur n’aime autant Barcelone que lui. On voit le logo du Barça sur sa jambe et même sur sa gourde », a déclaré le président de la franchise américaine d'après des propos rapportés par Foot Mercato.