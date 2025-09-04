Transfert au PSG : «Ça bouge», un gros joueur confirme dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG tout au long du mercato estival, Maghnes Akliouche est finalement resté à l’AS Monaco. Mais le jeune milieu offensif avoue lui-même que l’issue de tout ce feuilleton était incertaine il y a encore quelques jours, et que son transfert pouvait être décidé à tout moment.

Le PSG a été relativement calme cet été avec seulement trois nouvelles recrues intégrées à son effectif, et pourtant, un jeune phénomène de Ligue 1 a été annoncé dans le collimateur de Luis Campos tout au long du mercato : Maghnes Akliouche (23 ans). Le crack de l’AS Monaco était pressenti pour venir remplacer numériquement Kang-in Lee, mais ce dernier n’a finalement jamais quitté le PSG, et Akliouche de son côté a donc décidé de rester sur le Rocher.

« J’ai été perturbé » Dans un entretien accordé à L’EQUIPE mercredi, Maghnes Akliouche s’est livré sans détour sur son mercato agité : « C'est un peu spécial pour moi, une situation toute nouvelle. Je suis resté, j'ai la confiance du coach et du club, et je me sens bien ici. Si j’ai été perturbé ? Un petit peu, c'est normal. C'est nouveau pour moi. Mais j'ai réussi à gérer pour me concentrer sur ma préparation. Mais c'est vrai que c'est différent. Tu sais que ça bouge autour de toi. Tes amis t'envoient ce qu'il se passe, même si toi, tu veux t'évader. Après, ç'a été, hein. Surtout maintenant, j'ai pu m'y habituer et ça, c'est une bonne chose », confie le jeune milieu offensiff de l’AS Monaco.