Transfert annulé, jackpot pour le PSG ?

Impérial en Ligue des champions ces derniers temps, Gianluigi Donnarumma semblerait avoir sécuriser une prolongation de contrat au PSG, le sien expirant en juin 2026. Qu’adviendra-t-il du feuilleton Lucas Chevalier ? Rien n’affirme que le Paris Saint-Germain passera à autre chose à l’instant T, lorsque le FC Barcelone se retirerait. Explications.

Et si le PSG recrutait un nouveau gardien ? En l’état, cette hypothèse semble insensée au vu des performances de Gianluigi Donnarumma pendant la phase à élimination directe de Ligue des champions et plus précisément le 1/8ème de finale retour face à Liverpool (1-0 et 4-1 aux tirs au but). Cependant, le dossier Lucas Chevalier avait pris de l’ampleur au début de l’année civile. D’autant plus que son contrat expirera en juin 2027 et que son départ du LOSC semble être d’actualité.