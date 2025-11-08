Transfert annulé au PSG : Il balance tout en pleine interview !

Le PSG ou le Real Madrid ? Leny Yoro était confronté à un dilemme cornélien à l'approche du mercato estival de l'année 2024. Annoncé partant du LOSC, son club formateur, le jeune défenseur central décidait de recaler à la fois le champion d'Europe de cette année-là et son successeur... pour Manchester United. Il s'en est expliqué, sans détour, à la presse anglaise.
Au fil de la saison 2023/2024, Leny Yoro éblouissait son monde. En Ligue 1, avec le LOSC, sa maturité en défense malgré son jeune âge (18 ans à l'époque) impressionnait. Lors d'une opposition face au PSG au Parc des princes en février 2024, on avait pu voir une interaction entre Luis Enrique, Luis Campos et Yoro sur la pelouse. Mais au final, c'est à Manchester United que le joueur a dit oui à l'approche du mercato.
Leny Yoro ne regrette absolument pas son choix
« Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret ! Manchester United est un club de haut niveau. Je connaissais le projet avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. », a bien évidemment reconnu Leny Yoro pendant son échange avec The Daily Telegraph.
«Il n’y avait pas que le Real Madrid ou Manchester»
Pour autant, la jeune pépite française de 19 ans est fière de son choix de rejoindre Manchester United et de snober au passage le Real Madrid ainsi que le PSG, tous deux intéressés à l'été 2024 par son profil. « Mais ce sont des choses auxquelles il faut aussi faire face. Il n’y avait pas que le Real Madrid ou Manchester, beaucoup de clubs me courtisaient. Mais j’ai choisi United et j’en suis vraiment heureux ».