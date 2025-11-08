Transfert annulé au PSG : Il balance tout en pleine interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG ou le Real Madrid ? Leny Yoro était confronté à un dilemme cornélien à l'approche du mercato estival de l'année 2024. Annoncé partant du LOSC, son club formateur, le jeune défenseur central décidait de recaler à la fois le champion d'Europe de cette année-là et son successeur... pour Manchester United. Il s'en est expliqué, sans détour, à la presse anglaise.

Au fil de la saison 2023/2024, Leny Yoro éblouissait son monde. En Ligue 1, avec le LOSC, sa maturité en défense malgré son jeune âge (18 ans à l'époque) impressionnait. Lors d'une opposition face au PSG au Parc des princes en février 2024, on avait pu voir une interaction entre Luis Enrique, Luis Campos et Yoro sur la pelouse. Mais au final, c'est à Manchester United que le joueur a dit oui à l'approche du mercato.

Leny Yoro ne regrette absolument pas son choix « Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret ! Manchester United est un club de haut niveau. Je connaissais le projet avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. », a bien évidemment reconnu Leny Yoro pendant son échange avec The Daily Telegraph.