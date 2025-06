Transfert annulé au PSG : «Il a le club qu'il voulait»

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après ses premiers pas tonitruants en équipe de France, Rayan Cherki s'est envolé pour Manchester City où il a signé un contrat de cinq ans. Pour ses débuts, il disputera la Coupe du monde des clubs avec l'équipe anglaise. Un transfert en provenance de l'OL parfait selon Daniel Riolo un an après avoir recalé le PSG.

Il y a près d'un an, le destin de Rayan Cherki semblait, à l'aube de ses 21 ans, s'écrire du côté du PSG . Le pur produit de la formation lyonnaise avait même un pied à Paris, sans pour autant que l'opération se concrétise. Le principal intéressé s'était alors montré plus ouvert au Borussia Dortmund . Un transfert qui était également tombé à l'eau.

En ce début de mercato d'été, Rayan Cherki a donné son accord à Manchester City où il succèdera à Kevin de Bruyne . Le club parfait selon Daniel Riolo pour l'enfant de Lyon. « C’est un transfert de dingue pour Lyon - parce qu’ils vendent cher et ont besoin de cet argent -, mais aussi pour sa carrière à lui qui prend un virage déterminant cette année. On l’a vu grandir mais là, il prend 20 centimètres d‘un coup ».

«C’est un énorme transfert pour lui, sa carrière»

L'éditorialiste de RMC a poursuivi sa tirade pendant l'After Foot mardi soir en expliquant que le projet lui sied à merveille. « Il a le club qu’il voulait, qui joue le football qu’il voulait, plus une équipe en reconstruction avec des joueurs qui ont déçu cette saison, comme Foden ou Haaland et plus généralement toute l’équipe. Il a une place à se faire. C’est un énorme transfert pour lui, sa carrière. Je lui souhaite réellement de briller parce qu’il a beaucoup de talent et il a la tête ».