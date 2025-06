Transfert à l’OM : Une star avec un contrat en or ?

Comme Adrien Rabiot l’été dernier, l’Olympique de Marseille semble vouloir frapper un très gros coup sur le mercato et des nombreuses pistes sont déjà annoncée. C’est le cas avec celle menant à Leroy Sané, dont le contrat avec le Bayern Munich va se termine le 30 juin prochain.

Depuis un an, Medhi Benatia et Pablo Longoria nous ont surpris. Personne ne pensait en effet que l’OM pouvait boucler des arrivées comme celles d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Mason Greenwood, surtout sans Ligue des Champions. Désormais, avec la qualification pour la prestigieuse compétition européenne en poche, on aura peut-être droit à plus grand.