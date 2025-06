Transfert à l’OM, un chouchou de De Zerbi sort du silence !

Déjà suivi cet hiver, Giacomo Raspadori serait une nouvelle fois l’un des objectifs de l’Olympique de Marseille sur le mercato, pour renforcer son attaque. Le joueur du Napoli pourrait notamment retrouver son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, qui l’avait lancé dans le grand bain du côté de Sassuolo.

« Maintenant, je pense juste à déconnecter, la saison a été longue »

Interrogé ce lundi en zone mixte après la rencontre entre l’Italie et la Moldavie (2-0), l’attaquant s’est exprimé au sujet de son avenir. « Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis vraiment heureux à Naples » a expliqué Raspadori, dans des propos rapportés par TMW. « Je sais que nous avons fait une excellente année et remporté un Scudetto très important et très difficile. Maintenant, je pense juste à déconnecter, la saison a été longue. Je veux profiter de ma famille et de mes amis, c'est tout ».