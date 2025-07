Transfert à l’OM : Pierre Ménès lâche une info mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM, Valentin Rongier semble donc se diriger vers un transfert dès cet été plutôt que de partir libre dans un an. Pierre Ménès, qui a évoqué le mercato estival du Paris FC, indique d'ailleurs que le promu francilien pourrait accueillir Rongier cet été afin de renforcer son entrejeu et disposer d'un élément expérimenté pour encadrer les jeunes de l'effectif.

Interrogé en février dernier lors d’une conférence de presse sur son avenir à l’OM où il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Valentin Rongier (30 ans) laissait planer un énorme doute : « C’est une bonne question. On n’a pas encore discuté avec le club, on verra bien ce qui se passe (…) J’aimerais bien, en tant qu’homme, découvrir autre chose », indiquait le milieu de terrain marseillais. Et il semblerait qu'un promu de Ligue 1 soit attiré par le profil de Rongier.

Rongier vers le Paris FC ? Pierre Ménès a évoqué la possibilité d'un transfert à Paris cet été pour le milieu de terrain de l'OM : « Le Paris FC a l’air décidé à bouger. Pour l’instant ils ont fait un jeune de Reims et Moses Simon. Intéressants comme débuts, maintenant il faut voir ce qu’ils vont faire. On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier. Ils cherchent un élément d’expérience au milieu de terrain », indique Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.