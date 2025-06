Transfert à l’OM : L’immense fake news !

Le recrutement estival a débuté très tôt du côté de l’OM. En effet, le club phocéen s’est déjà offert deux nouveaux joueurs : Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Ce dernier est arrivé libre de Burnley. Le défenseur central anglais a donc choisi l’OM alors qu’on l’annonçait également à Strasbourg. Mais était-ce pour autant la vérité ?

On en a d’ailleurs entendu des rumeurs sur ce dossier CJ Egan-Riley . Et alors que le nouveau joueur de l’ OM était notamment annoncé dans le viseur de Strasbourg, Pierre Ménès a fait savoir pour Club 1906 : « Je ne lis quasiment que des fausses informations sur le Racing. Dont la plus grosse est celle d’Egan-Riley. J’ai posé 3-4 fois la question à Marc (Keller), et il m’a dit à chaque fois qu’il n’en avait jamais entendu parler ».

« C’est faux »

« Alors soit Blue&Co fait son recrutement dans son coin et n’informe même pas le Président du club, ce qui me paraît un peu étonnant, soit c’est faux. J’ai couvert les transferts au journal L’Equipe pendant de longues années. On te dit que les transferts vont représenter tant et tant de colonnes aujourd’hui. Quand tu as trois colonnes à remplir, il faut les remplir », a poursuivi Pierre Ménès.