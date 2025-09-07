Transfert à l’OM : Le fiasco confirmé ?

Axel Cornic

Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria s’est montré une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts, avec près d’une douzaine de recrues. Mais tout n’a pas été parfait, puisque l’Olympique de Marseille a essuyé plusieurs refus, notamment avec Edon Zhegrova, star du LOSC qui a préféré rejoindre la Juventus.

On s’attendait à un été plutôt calme, mais comme souvent à Marseille, rien ne s’est passé comme prévu. L’OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif, avec notamment le départ d’Adrien Rabiot. Mais les dirigeants marseillais semblaient vouloir plus, puisqu’ils ont notamment loupé le transfert de l’une des grandes attractions de la Ligue 1.

La Juventus plutôt que l’OM ? L’avenir d’Edon Zhegrova a énormément fait parler tout au long du mercato, avec notamment plusieurs déclarations fortes du LOSC, fermant la porte à un départ. C’est pourtant ce qui s’est passé, puisque l’international kosovar a bien quitté Lille, mais pas pour rejoindre l’OM ! Son choix s’est en effet porté vers la Serie A et la Juventus.