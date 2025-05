Transfert à l'OM : Le coup parfait avec une star de Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, l'été 2021 fut synonyme d'affaires avec Arsenal en raison des prêts de Matteo Guendouzi et de William Saliba. Le dernier cité a confirmé les espoirs placés en lui par les Gunners à l'OM. Une expérience d'une réussite totale pour le principal intéressé et le club marseillais. Explications.

Au cours du mercato estival de 2019, Arsenal parvenait à battre son ennemi historique Tottenham dans la course à la signature du jeune William Saliba, seulement âgé de 18 ans à l'époque. Toutefois, il ne fut pas jugé apte à prendre place dans la charnière centrale du pensionnaire de Premier League et fut donc renvoyé à l'ASSE une saison puis à l'OGC Nice à l'hiver 2021 et enfin à l'OM.

«J'ai été prêté à Marseille et je pense que cela a été une très bonne année pour moi»

Sur le site d'Arsenal, William Saliba s'est attardé sur ce processus de plusieurs années et son prêt à l'OM qui lui a successivement ouvert les portes de l'équipe de France et des Gunners. « Ma première année professionnelle à Saint-Étienne a été la plus importante de ma carrière, car à la fin de cette année-là, j'ai signé à Arsenal. Ensuite, j'ai été prêté à Marseille, en France, et je pense que cela a été une très bonne année pour moi ».

«Cette année à Marseille m'a donc permis de revenir et de jouer ici»

« C'est à ce moment-là que je suis revenu à Arsenal et que j'ai commencé à jouer en Premier League. Cette année à Marseille m'a donc permis de revenir et de jouer ici à Arsenal, ce qui a été très important ». a conclu William Saliba pendant son interview avec le service communication d'Arsenal.