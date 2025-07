Transfert à l'OM : La signature bouclée grâce à Rabiot ?

La rédaction

L’OM continue son mercato ambitieux et pourrait bientôt finaliser l’arrivée de Timothy Weah. L’international américain de la Juventus serait séduit par le projet marseillais et la présence de visages familiers dans le vestiaire. Un possible renfort de poids pour Roberto De Zerbi sur le couloir droit, où la profondeur fait encore défaut.

Comme l’a révélé Fabrizio Romano récemment, confirmé par La Provence, l’OM serait bel et bien sur l’international américain de la Juventus Turin : Timothy Weah. Avec seulement Amir Murillo sur le côté droit, ainsi que Mason Greenwood plus haut, les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi souhaitent pallier ce manque de profondeur en recrutant l’ancien joueur du PSG.

L’OM en avance sur le dossier ? Le quotidien marseillais explique également que l’OM n’est pas seul sur le dossier et que de nombreux clubs seraient potentiellement intéressés par une arrivée de Timothy Weah. Cependant, le club phocéen aurait un léger avantage puisque le joueur turinois semble emballé par le projet de l’OM et par Roberto De Zerbi.