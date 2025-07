Transfert à l’OM : La promesse qui a tout gâché !

A 26 ans, Facundo Medina est désormais un joueur de l’OM. Cet été, l’Argentin a été prêté avec option d’achat par le RC Lens. Le voilà ainsi au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi alors qu’il aurait déjà pu poser ses valises à Marseille en janvier dernier. En effet, Medina avait été approché par l’OM au mercato hivernal, mais cela n’avait pas abouti en raison d’une promesse faite aux Sang et Or.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l’OM a pourtant eu de gros problèmes défensifs. Le club phocéen s’est alors empressé de se renforcer dans ce secteur lors du mercato estival et ce n’est pas encore terminé. Mais déjà, Roberto De Zerbi peut compter sur les renforts de CJ Egan-Riley et Facundo Medina . L’Argentin est lui arrivé du RC Lens dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Voilà donc Medina à Marseille , lui qui aurait pu débarquer déjà lors du dernier mercato hivernal puisque l’ OM l’avait déjà approché au mois de janvier.

« J'ai donné ma parole au RC Lens »

Facundo Medina n’avait finalement pas rejoint l’OM au mercato hivernal. La raison ? Une parole donnée au RC Lens pour ne pas partir en cours de saison. « L'OM, on en a parlé avec mon agent dès l'hiver. J'ai donné ma parole au RC Lens que je ne sauterais pas du bateau au milieu de la saison. Ensuite en fin de saison je suis parti avec la sélection et mon agent m'a appelé fin juin et aujourd'hui je suis très content d'être ici », a expliqué Medina en conférence de presse ce mercredi. Et sa signature à l’OM n’aura donc finalement été que partie remise…