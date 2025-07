Transfert à l’OM : La bombe qui relance tout !

La rédaction

En fin de contrat en 2026, Valentin Rongier semblait se diriger vers une prolongation avec l’OM. Mais les négociations salariales ont fait capoter l’opération. Le milieu de terrain pourrait désormais quitter Marseille après six saisons, et une formation anglaise, un temps retirée du dossier, serait de retour dans la course à sa signature.

Alors qu’il était en négociation avec l’OM pour un nouveau contrat, Valentin Rongier devrait bel et bien quitter la cité phocéenne après six ans de bons et loyaux services. À 300 000 € par mois, le milieu de terrain français a demandé une augmentation salariale que Pablo Longoria et Medhi Benatia ne seraient pas prêts à lui accorder.

Rongier va quitter l’OM Sur le départ, Valentin Rongier serait donc en négociation avec de nombreux clubs européens, d’après les dernières informations de Foot Mercato. L’ancien joueur du FC Nantes figurerait notamment dans les plans du club italien de Côme, entraîné par Cesc Fabregas, mais aussi de Sunderland. Cependant, ces derniers se seraient finalement retirés du dossier.