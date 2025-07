De Zerbi lâché à l’OM, la réponse de la presse italienne !

En ce mercato estival, l’Olympique de Marseille s’efforce surtout de garder ses meilleurs éléments, comme Adrien Rabiot et Leonardo Balerdi. Mais il n’y a pas que les joueurs phocéens qui semblent être suivis, puisque le bras droit de Roberto De Zerbi aurait également la cote à l’étranger.

Le défenseur argentin serait notamment dans le viseur de la Juventus , qui aurait également une autre cible à Marseille… mais plutôt du côté de la direction ! Plusieurs sources en Italie ont en effet annoncé que les Bianconeri auraient aimé convaincre Giovanni Rossi de lâcher Roberto De Zerbi et l’ OM , pour devenir le nouveau Directeur technique du club.

L’OM sauvé par François Modesto ?

Mais finalement, l’Italien devrait bien rester à Marseille. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait choisi son nouveau Directeur technique et il s’agirait vraisemblablement de François Modesto. L’ancien défenseur de l’AS Monaco et de Bastia a occupé un poste de Directeur technique récemment à Nottingham, ainsi qu’à Monza ces dernières années, sans oublier son expérience de Directeur sportif de l’Olympiakos.