Transfert à l’OM : Il revient !

L’Olympique de Marseille va-t-il dire au revoir à un homme de confiance après six ans de collaboration ? C’est du moins ce que laissent entendre la tournure des évènements dans le dossier Valentin Rongier. Plus de prolongation de contrat au menu et un transfert à 10M€ espéré par l’OM. En attendant, il a signé son retour.

Certes, le PSG est toujours en lice pour rafler la Coupe du monde des clubs aux États-Unis près de deux mois après la dernière journée de championnat de Ligue 1. Mais en parallèle, comme d’autres clubs de l’élite du football français, l’OM a déjà repris le chemin de la Commanderie pour entamer sa pré-saison.

Son départ est attendu, Rongier revient à l’entraînement Valentin Rongier fait partie des joueurs de l’OM déjà présents la saison dernière, qui ont retrouvé le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ce mardi 8 juillet comme souligné par Foot Mercato. Et ce, bien que son avenir s’écrive en pointillés dans la cité phocéenne. Le retour de Rongier pour cette préparation à la saison prochaine n’est pas gage de continuité à l’Olympique de Marseille.