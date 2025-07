Transfert à l’OM : Grande émotion au RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi soir, l’OM a officialisé le transfert de Facundo Medina, dans le cadre d’une opération estimée à 22M€. Cinq ans après son arrivée en provenance de Talleres, l’international argentin a donc mis un terme à son histoire avec le RC Lens. Joseph Oughourlian, président des Sang et Or, a tenu à rendre lui rendre un bel hommage.

Après Angel Gomes (24 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans), l’OM a officialisé ce mercredi sa troisième recrue de l’été 2025. Le club marseillais a annoncé l’arrivée de Facundo Medina (26 ans) en provenance du RC Lens, dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une obligation d’achat de 18M€, plus 2M€ de bonus. Un joueur qui aura laissé un très bon souvenir chez les Sang et Or et à qui Joseph Oughourlian a tenu à rendre hommage.

« Nous sommes fiers d’être sa première famille d’accueil en Europe » « La communion entre Facundo et les supporters lors de sa dernière soirée à Bollaert-Delelis dit tout de son histoire au Racing. Au nom du club, je tiens évidemment à le remercier pour ses performances, qui ont notamment contribué au retour du RC Lens sur la scène européenne. Je veux aussi saluer son caractère, son style de jeu et son authenticité qui ont nourri un attachement mutuel avec le public lensois », a déclaré le président du RC Lens, dans le communiqué publié par le club lensois.