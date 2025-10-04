Transfert à l’OM : Coup de théâtre au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé est irrésistible en ce moment, Endrick sent le vent tourner au Real Madrid. L’attaquant de 19 ans n’a toujours pas joué une seule minute cette saison. Et si sa situation ne s’améliore pas rapidement, il pourrait changer d’avis pour son avenir et ouvrir la porte à un départ. Ce cas de figure pourrait d’ailleurs faire les affaires de l’OM.

Kylian Mbappé fait des merveilles au Real Madrid depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France a déjà inscrit 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances ont toutefois relégué Endrick à un rôle nettement moins important sous les ordres de Xabi Alonso.

Endrick s'enfonce au Real Madrid Éclipsé par Kylian Mbappé mais aussi par Gonzalo Garcia, l’international auriverde n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison comme le rapporte AS. Endrick a senti le vent tourner en sa défaveur pendant la Coupe du monde des clubs en juin. Son dernier match officiel remonte à il y a 137 jours, sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et sa situation ne semble pas prête de s’améliorer.