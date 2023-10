Transfert à 90M€, PSG s’est trompé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à franciser son vestiaire tout en renforçant son secteur offensif, le PSG a donc fait le forcing pour recruter Randal Kolo Muani qui a débarqué dans les dernières heures du mercato pour environ 90M€. Mais le début de saison de l’international français est plus que poussif. Et selon l’un de ses anciens formateurs, son profil ne correspond pas totalement aux besoins du PSG.

Cet été, le PSG aura renforcé son secteur offensif jusque dans les dernières heures du mercato. En effet, juste avant le gong, le club de la capitale a bouclé le transfert de Randal Kolo Muani après de longues négociations avec l'Eintracht Francfort. Au total, le PSG pourrait débourser jusqu'à 95M€ pour l'attaquant français qui vit un début de saison très mitigé comme en témoigne encore sa prestation poussive avec l'équipe de France face aux Pays-Bas. L'un des formateurs de Randal Kolo Muani tente de trouver une explication.

«Randal est avant tout un joueur d'espaces»

« Il ne faut pas se tromper. Randal est avant tout un joueur d'espaces, il est très bon une fois lancé, il peut alors faire jouer ses qualités de vitesse, d'évitement, de dribbles. À Paris comme en bleu, avec des blocs en face souvent plus resserrés, il est moins habitué et moins à l'aise. Randal a intégré des schémas de jeu différents ces dernières années mais il n'a pas encore une palette complète, il sera toujours plus performant quand il a de l'espace devant lui. Il faut lui laisser du temps », explique l'un de ses éducateurs à Nantes, dans les colonnes de L’EQUIPE .

«Ce n'est pas son jeu»