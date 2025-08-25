Transfert à 70M€ : Urgence au PSG, les négociations sont interminables !

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et une solution est recherché pour son avenir depuis le début du mercato. Un retour à la Juventus semblait possible, mais les dernières indiscrétions venant d’Italie ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

Cela fait un an que ça dure. Avec Luis Enrique qui n’est pas du tout fan de son profil, Randal Kolo Muani doit se trouver un nouveau club. Le PSG avait trouvé une solution avec un prêt à la Juventus, mais il s’est terminé le 15 juillet dernier et depuis, personne ne sait de quoi sera fait son avenir.

« Le mot optimisme ne s'utilise pas beaucoup dans le football » Dès la fin de saison dernière, le joueur comme la Juventus ont envoyé des signaux forts, annonçant vouloir poursuivre ensemble. « En ce qui concerne le prêt pour la saison 2025-2026, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord avec le PSG mais je reste plutôt optimiste, même si le mot optimisme ne s'utilise pas beaucoup dans le football » annonçait le directeur général bianconero Damien Comolli, en marge du dernier Mondial des clubs. Mais les jours puis les semaines ont passé, mais rien n’a vraiment bougé autour de Randal Kolo Muani.