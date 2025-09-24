Transfert à 6M€ : L’OL tient son nouveau «patron» !

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato plutôt spécial cet été. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments à cause de ses soucis financiers. Les dirigeants lyonnais n’ont notamment pas prolongé Nemanja Matic. Cela a toutefois permis à un certain Tanner Tessmann de se révéler sous les ordres de Paulo Fonseca.

Le mercato a été particulier du côté de l’OL cet été. Ennuyé par de sérieux soucis financiers, le club rhodanien était même un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2. Les Lyonnais ont finalement échappé au pire, mais ont été contraint de renflouer leurs caisses en se séparant de certains de leurs meilleurs éléments.

L'OL s'est séparé de Matic cet été L’OL n’a par exemple pas prolongé le contrat de Nemanja Matic, qui a signé libre à Sassuolo en Serie A cet été. Le départ du milieu défensif serbe a néanmoins permis à un certain Tanner Tessmann de se révéler sous les ordres de Paulo Fonseca. Recruté pour 6M€ en 2024, l’Américain évoluait toujours dans l’ombre de Nemanja Matic la saison passée.