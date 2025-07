Transfert à 65M€ : Le coup de pression du PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de se renforcer en défense sur ce mercato estival, le PSG a rapidement coché le nom d’Illya Zabarnyi. Âgé de 22 ans, l’international Ukrainien a déjà donné son feu vert afin de rejoindre les champions d’Europe en titre. Et si Paris ne se précipite pas pour conclure le deal avec Bournemouth, c’est pour une bonne raison selon Dominique Sévérac.

« Le PSG veut payer son défenseur au juste prix »

« Le PSG n'est pas pressé et veut payer son défenseur au juste prix. Donc, ce transfert est un peu au point mort. À noter que le PSG veut que cette future recrue évolue aussi couloir droit afin de soulager Achraf Hakimi, qui joue trop aux yeux du staff et qui devra partir pour la CAN au Maroc en décembre et en janvier », a confié le journaliste au cours d’une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien.