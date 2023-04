Transfert.à 5M€, un crack va quitter le PSG

Thibault Morlain

A l’instar de Xavi Simons, Edouard Michut a lui aussi quitté le PSG au dernier mercato estival, mécontent de sa situation. Un départ réglé sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain s’est alors envolé pour l’Angleterre et le club de Sunderland. Une expérience pour le moment concluant pour Edouard Michut qui pourrait bien se solder par un transfert définitif.

N’ayant pas vu les promesses faites lors de sa prolongation au PSG se réaliser la saison dernière, Edouard Michut est alors parti. L’été dernier, le joueur de 20 ans a rejoint la deuxième division anglaise, s’engageant pour Sunderland. Désormais chez les Black Cats, Michut se développe et engrange de l’expérience. Un pari qui pour le moment semble payant. De l’autre côté de La Manche, le joueur prêté par le PSG réalise de très bonnes performances et voilà qu’il pourrait d’ailleurs ne pas revenir dans la capitale française.

« On dirait que le club veut le garder »

Si Edouard Michut n’est que prêté aujourd’hui par le PSG, Sunderland dispose d’une option d’achat de 2,5M€ ou 5M€ en cas de montée en Premier League et pour le moment, le club anglais est toujours en course pour cela. Journaliste pour The Athletic , Michael Walker a alors expliqué au Parisien à propos de l’avenir de Michut : « D’après ce que j’entends, Édouard s’est installé et profite à fond de cette expérience. La question est de savoir ce qui va se passer maintenant. Va-t-il rester ? On dirait que le club veut le garder et donc l’acheter au PSG. Mais, s’il revient en France, il sera à coup sûr un joueur et une personne sublimés ou au moins différente ».

« Il fait bien les choses »