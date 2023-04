OM : Il annonce le prochain transfert en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de liquidités, l’OM cherchera donc à se séparer d’un certain nombre de joueurs lors du prochain mercato estival, et Mattéo Guendouzi fait partie des éléments déjà ciblés à cet effet en interne. D’ailleurs, Daniel Riolo confirme que la vente du milieu de terrain marseillais est déjà actée…

Déjà fortement courtisé durant le mercato de janvier, Mattéo Guendouzi ne va pas s’éterniser à l’OM. Le milieu de terrain de 24 ans, interrogé il y a quelques semaines en conférence de presse, avait d’ailleurs affiché un discours assez énigmatique au sujet de son avenir : « Oui, j'ai eu des sollicitations cet hiver et des propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir. Je veux me concentrer sur ces 10 derniers matchs, après on verra ce qui se passera cet été. On aura des discussions avec le club », confiait Guendouzi, dont le contrat court jusqu’en 2025 avec l’OM.

Il a vécu un moment horrible à l’OM, la pilule ne passe pas https://t.co/2FbukmeSZv pic.twitter.com/s8OxsvR5Vb — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Grosse cote à l’étranger

Il faut dire que Mattéo Guendouzi ne manquera pas d’options sur le marché des transferts. Comme ce fut déjà le cas en janvier, Unai Emery souhaite absolument retrouver son ancien protégé d’Arsenal, et l’entraîneur espagnol d’Aston Villa sera de retour à la charge cet été pour le joueur de l’OM selon les révélations de L’EQUIPE, qui a également rapporté des intérêts de West Ham et Newcastle pour Guendouzi. Le quotidien sportif indiquait d’ailleurs que l’OM avait déjà acté en coulisses la vente de l’international français, et cette version est confirmée de partout.

« Il est sur le listing des ventes »