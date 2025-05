Transfert à 58M€ : Le Real Madrid va régaler Mbappé

Alexis Brunet

La saison 2024-2025 du Real Madrid sera clairement à oublier. Le club espagnol a beaucoup déçu et devrait d’ailleurs laisser la Liga au FC Barcelone sous peu. Forcément, le club espagnol va chercher à envoyer du lourd cet été et il serait d’ailleurs déjà tombé d’accord pour le transfert d’un crack. Dean Huijsen devrait rejoindre Kylian Mbappé et ses coéquipiers contre un chèque de 58M€.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a la possibilité d’être titré champion d’Espagne en cas de victoire sur la pelouse de l’Espanyol. Si cela se produit, le Real Madrid n’aura donc pas réussi à arracher le titre en championnat, mais pas que. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont aussi été éliminés en Ligue des champions et ils ont perdu la finale de la Coupe du Roi contre le Barça. Le seul trophée remporté par les Madrilènes cette saison est la Supercoupe d’Europe, en août dernier contre l’Atalanta Bergame (2-0).

Le Real Madrid va être actif cet été

Afin d’éviter une nouvelle saison galère, le Real Madrid va donc se montrer actif cet été. Le principal chantier madrilène sera de renforcer la défense. Le club de la capitale a trop souvent souffert des blessures dans ce secteur cette saison, avec notamment les absences d’Eder Militao, de Dani Carvajal, de David Alaba et d’Antonio Rüdiger. Les Merengue auraient d’ailleurs déjà trouvé le joueur parfait pour venir renforcer ses rangs très prochainement.

Le Real Madrid devrait s’offrir Huijsen

Fort de sa très belle saison du côté de Bournemouth, Dean Huijsen est un homme particulièrement convoité. Le défenseur central devrait quitter les Cherries cet été et, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, c’est le Real Madrid qui devrait être sa prochaine destination. Les dirigeants madrilènes vont payer la clause libératoire de l’international espagnol, qui est de 58M€ et ce dernier devrait signer un contrat jusqu’en 2030. Un sacré coup réalisé par Madrid, car le joueur de 20 ans était très courtisé, notamment par Arsenal et Chelsea.