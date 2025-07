Transfert à 50M€ : Le coup de pression du PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani appartient toujours au club parisien, qui souhaite néanmoins s’en séparer cet été. Si la Juventus, club où l’attaquant français a été prêté cette saison, voudrait le conserver en prêt, le club parisien ne fera aucun cadeau dans ce gros dossier du mercato estival.

Le PSG va devoir gérer son mercato estival avec intelligence. Le club parisien va tenter de se séparer de plusieurs éléments n’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique . Parmi eux, de nombreux joueurs ayant été prêtés lors de la saison.

Prêt avec option d’achat pour Randal Kolo Muani ?

Arrivé du côté de la Juventus en janvier après des mois compliqués sous les couleurs du PSG, Randal Kolo Muani a retrouvé du rythme et le chemin des filets. L’attaquant français se plaît bien à Turin, et est apprécié des Bianconeri qui cherchent à le conserver. A en croire les dernières indiscrétions du Corriere Dello Sport, la « Vieille Dame » serait disposée à proposer un prêt assorti d’une option d’achat située entre 40M€ et 50M€ au PSG.