Transfert à 50M€ : Le coup de génie du PSG qui les rend dingues !

Entre le PSG et Désiré Doué, l'histoire d'amour a commencé en août 2024 et semble être parti pour durer. Contractuellement lié au club jusqu'en 2029, le jeune international français de 20 ans est heureux au PSG bien qu'il fasse tourner bien des têtes sur le marché des transferts.

Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avant le transfert qu'il attendait tant. L'année dernière, au mois d'août, Désiré Doué signait en faveur du PSG à seulement 19 ans en provenance du Stade Rennais, son club formateur. Contre un chèque de 50M€, le Paris Saint-Germain a coupé l'herbe sous le pied du Bayern Munich entre autres.

«Doué fait rêver tout le monde» Un an plus tard, Désiré Doué est actuellement doté du statut d'international français et, grâce à son doublé et sa passe décisive en finale de Ligue des champions, a été élu MVP de la finale face à l'Inter (5-0). Journaliste spécialisé sur le mercato pour RMC, Fabrice Hawkins n'a pas mâché ses mots en interview avec Canal-Supporters au moment d'évoquer la cote de Doué en Europe. « Doué va-t-il rester encore longtemps au PSG ? Longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas il est sous contrat. Je pense que le PSG gagnerait de le garder. Aujourd’hui, Doué fait rêver tout le monde ».