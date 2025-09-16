Transfert à 40M€ : Le PSG a trouvé mieux que Verratti !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2022, le PSG avait lancé sa nouvelle ère en recrutant un jeune milieu de terrain du FC Porto à savoir Vitinha, qui avait débarqué pour 40M€. A terme, le but était de remplacer Marco Verratti, un pari réussi comme le souligne Pierre Sage qui estime même que le Portugais est plus complet que le Petit Hibou qui avait quitté le PSG en 2023.

C'est un investissement que le PSG ne doit pas regretter. En effet, durant l'été 2022, Luis Campos choisit le Portugal pour boucler son première transfert en tant que directeur sportif du club de la capitale. Il lâche ainsi 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto, et le milieu de terrain s'est imposé comme une référence à son poste. Au point de faire dire à Pierre Sage que c'est même mieux que Marco Verratti.

Pierre Sage complétement fan de Vitinha « J’aimerais Vitinha dans mon équipe mais ce n’est pas par rapport à un besoin, mais à sa capacité à transformer un ballon pourri en un superbe ballon et, au travers d’une position, créer une situation qui n’existait pas. C’est un joueur que je suivais déjà quand il jouait au FC Porto et dont on m’avait dit le plus grand bien. J’ai rencontré l’un de ses formateurs lors d’une formation que j’ai suivie et il m’a dit que déjà en U14, il avait le mode d’emploi et était capable de le réciter par cœur », explique l'entraîneur du RC Lens dans une interview accordée au Media Carré avant de poursuivre.