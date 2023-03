Transfert à 150M€ au PSG, le mercato s’emballe

La rédaction

A en croire la presse italienne, le PSG serait passé à l'attaque dans le dossier Victor Osimhen. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos aurait rencontré l'agent de l'attaquant nigérian, sous contrat avec le Napoli. Un transfert estimé à 150M€. A ce prix, seules quelques équipes de Premier League pourraient tenter de plomber les plans du PSG.

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs mois, le PSG part à l'assaut d'un ancien de Ligue 1. Passé par le LOSC et aujourd'hui au Napoli, Victor Osimhen serait courtisé par Luis Campos, qui avait déjà été à l'origine de son arrivée à Lille. Le conseiller sportif du PSG se serait entretenu avec l'agent de l'attaquant ces derniers jours pour tâter le terrain. Les négociations ne sont pas encore à un stade avancé, mais l'intérêt du PSG est réel comme le confirme Ciro Venerato. Le journaliste de la RAI a fait le point sur ce dossier Osimhen.

Le départ d'Osimhen ? « C'est probable »

« Certains joueurs, arrivés dans la troisième année de l'aventure bleue, ne peuvent souvent rien faire d'autre que partir. En fait, il est difficile d'égaler les énormes offres de l'étranger. Cependant, aucune offre officielle n'est encore arrivée au club napolitain. Il faudra attendre, surtout un signe de la Premier League (…) C'est un adieu que je définirais comme probable » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à 1 Station Radio.

La concurrence est présente dans ce dossier

En effet, Manchester United et Chelsea pourraient également décider de le recruter lors du prochain mercato estival. « Chelsea et Manchester United, qui ont le plus de problèmes dans cette zone du terrain, pourraient être intéressés par l'attaquant » a confié Venerato. Et à entendre Osimhen, la Premier League semble être sa priorité.

Une préférence affichée par Osimhen