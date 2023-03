Transfert à 150M€ au PSG, il lâche une terrible annonce

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leão serait dans le collimateur du PSG. Conscients de la situation, les Rossoneri sont au travail pour prolonger leur numéro 17, comme l'a affirmé Frederic Massara. En effet, le directeur sportif de l'AC Milan a annoncé que le club était toujours en pourparlers avec les représentants de Rafael Leão.

Pour renforcer l'attaque du PSG, Luis Campos aurait identifié le profil de Rafael Leão il y a plusieurs mois. En effet, le conseiller football du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert du pensionnaire de l'AC Milan.

Mbappé lui joue un mauvais tour, il lui répond ! https://t.co/msiLLPv4Zh pic.twitter.com/IoUO76KoKj — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Le PSG n'a pas oublié Rafael Leão

Il y a quelques jours, Ekrem Konur a fait un nouveau point sur le dossier Leão. Et à en croire le journaliste turc, le PSG serait toujours sur les traces de l'attaquant portugais de 23 ans. Toutefois, comme l'a fait clairement savoir Frederic Massara, l'AC Milan fait tout son possible pour prolonger Rafael Leão, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 et dispose d'une clause libératoire fixée à 150M€.

L'AC Milan s'active pour prolonger Leão