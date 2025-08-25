Transfert à 12M€ : Il a dit oui à l'OM !

A quelques jours de la fin du mercato la pression monte autour d’Adrien Rabiot et de l’Olympique de Marseille, qui souhaite le vendre après la bagarre de Rennes. Et son remplaçant pourrait bientôt débarquer à la cour de Roberto De Zerbi, puisque ces dernières heures plusieurs médias ont annoncé un gros coup avec Dani Ceballos du Real Madrid.
Ça pourrait aller très vite dans cette fin de mercato. Alors que Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour d’Adrien Rabiot, ce dernier reste sur la liste des transferts, avec l’OM qui semble toujours vouloir le vendre. Et si un certain intérêt est évoqué en Premier League ou en Serie A, pour le moment les choses ne semblent pas vraiment bouger.
Rabiot bientôt remplacé ?
C’est tout le contraire du côté de l’OM ! Ce lundi, plusieurs médias français comme espagnols ont annoncé que des négociations auraient débuté avec le Real Madrid, afin de s’attacher les services de Dani Ceballos. Mundo Deportivo confirme la tendance, évoquant un possible accord autour des 10 ou 12M€ entre les deux clubs, avec le milieu de terrain qui pourrait gagner pas moins de 7M€ par an à Marseille.
Ceballos a déjà dit oui à l’OM »
Invité sur DAZN ce lundi soir, Matteo Moretto a donné sa version au sujet de ce dossier Ceballos à l’OM. « Ceballos a déjà dit oui à l’OM. Il y a un accord verbal entre Ceballos et l’OM, mais il manque l’accord entre les clubs. Le Real Madrid et Marseille ont commencé à négocier aujourd’hui sur la formule et les montants de l’opération » a déclaré le spécialiste mercato. « On parle d’un prêt avec une option d’achat autour des 12 ou 15M€, qui peut devenir obligatoire. L'obstacle le plus grand dans ce dossier est l’accord entre clubs. On va voir ce que va dire le Real Madrid ».