Transfert à 12M€ : Il a dit oui à l'OM !

Axel Cornic

A quelques jours de la fin du mercato la pression monte autour d’Adrien Rabiot et de l’Olympique de Marseille, qui souhaite le vendre après la bagarre de Rennes. Et son remplaçant pourrait bientôt débarquer à la cour de Roberto De Zerbi, puisque ces dernières heures plusieurs médias ont annoncé un gros coup avec Dani Ceballos du Real Madrid.

Ça pourrait aller très vite dans cette fin de mercato. Alors que Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour d’Adrien Rabiot, ce dernier reste sur la liste des transferts, avec l’OM qui semble toujours vouloir le vendre. Et si un certain intérêt est évoqué en Premier League ou en Serie A, pour le moment les choses ne semblent pas vraiment bouger.

Rabiot bientôt remplacé ? C’est tout le contraire du côté de l’OM ! Ce lundi, plusieurs médias français comme espagnols ont annoncé que des négociations auraient débuté avec le Real Madrid, afin de s’attacher les services de Dani Ceballos. Mundo Deportivo confirme la tendance, évoquant un possible accord autour des 10 ou 12M€ entre les deux clubs, avec le milieu de terrain qui pourrait gagner pas moins de 7M€ par an à Marseille.