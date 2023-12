Transfert à 10M€, l’OM est fixé pour cet attaquant

Thibault Morlain

A la recherche d’un renfort offensif pour le prochain mercato hivernal, l’OM pense notamment à Denis Bouanga. Parti de l’ASSE pour rejoindre le Los Angeles FC, le Gabonais suscite certaines convoitises sur le marché des transferts. Rejoindra-t-il alors l’OM ? Il faudra mettre le prix pour boucler le transfert de Bouanga.

Passé par Nîmes ou encore l’ASSE, Denis Bouanga pourrait prochainement revenir en France. En effet, selon les informations du 10sport.com, l’OM a coché le nom de l’ailier du Los Angeles FC. Et ce samedi, le Gabonais pourrait bien avoir disputé son dernier match aux Etats-Unis. Bouanga souhaiterait revenir en Europe, mais il faudra tout de même sortir le chéquier pour se l’offrir…

9-10M€ pour Bouanga ?

Tenté par un retour en Europe après un an et demi aux Etats-Unis, Denis Bouanga ne sera pas donné par le Los Angeles FC. A 29 ans, le Gabonais est sous contrat jusqu’en décembre 2025 et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, il faudrait compter 9-10M€ pour le transfert de Bouanga.

« Il faudra payer un transfert très cher »