Transfert à 100M€ pour Mbappé, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en quête d'un nouvel avant-centre de classe mondiale pour épauler Kylian Mbappé. Alors que le profil de Randal Kolo Muani est étudié à Paris, Manchester United, le Bayern et le Real Madrid sont également sur les rangs.

Conscient que Kylian Mbappé préfère évoluer sur une aile, le PSG compte le combler lors de ce mercato estival. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaite recruter un buteur XXL pour permettre à son numéro 7 de jouer dans son poste de prédilection la saison prochaine.

Mbappé - PSG : Un incroyable rebondissement à 300M€ révélé https://t.co/rXMU7RFoqa pic.twitter.com/7soJA1fEQs — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Le PSG veut offrir Kolo Muani à Mbappé

Pour remplir cette mission, le PSG a coché le nom de Randal Kolo Muani, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort. Toutefois, l'écurie rouge et bleu serait soumise à une lourde concurrence pour le recrutement de l'international français.

Une bataille colossale pour Randal Kolo Muani ?