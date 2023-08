Transfert à 100M€, la réponse du PSG

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n’est pas terminé, puisque Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur au moins deux renforts de plus en attaque. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, qui serait même parti au clash avec son club de Francfort ces dernières heures, afin de forcer son transfert vers le PSG.

Les histoires de bras de fer entre joueurs et clubs ont souvent rythmé les fins de mercato et cette fois, ça concerne Randal Kolo Muani. Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines déjà, l’attaquant français est toujours à Francfort où il aurait boycotté l’entrainement ce mercredi, partant clairement au clash.

Le PSG n’arrivera jamais à 100M€

Il faut dire que la fin du mercato estival approche, mais ce dossier ne semble pas vraiment avancer. D’après les informations de RMC Sport , Francfort se montrerait inflexible pour le transfert de Kolo Muani, alors même que le directeur sportif Markus Krösche lui aurait promis un transfert rapidement réglé. Le club allemand réclamerait ainsi 100M€ pour lâcher son joueur, trop pour le PSG, qui selon la radio aurait clairement annoncé ne pas vouloir arriver jusque-là.

« M’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique »