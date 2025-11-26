Transfert à 0€ : Un piège tendu au PSG ?

Axel Cornic

Après avoir souvent regardé à l’étranger, le Paris Saint-Germain semble clairement vouloir miser sur les talents et surtout, sur les internationaux français. Cela serait le cas en Italie avec un certain Mike Maignan de l’AC Milan, mais les Parisiens regarderaient également en Allemagne, avec Dayot Upamecano qui se rapproche de la fin de son contrat au Bayern Munich.

Le mercato estival 2026 fait déjà parler à Paris. Après s’être montré très calme lors de la dernière édition, le PSG semble véritablement vouloir changer certaines choses à la fin de cette saison. Et quelques très gros dossiers semblent déjà se dessiner...

Maignan de retour au PSG ? La grosse bombe nous vient d’Italie, puisque ce lundi Tuttosport nous apprend que le PSG serait sur les traces de Mike Magnan, qui a quitté le club en 2015. Désormais à l’AC Milan, il se rapproche de la fin de son contrat avec l’AC Milan et à Paris on souhaiterait le rapatrier, même si la Juventus ainsi que plusieurs clubs de Premier League seraient également sur le coup.