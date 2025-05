Transfert à 0€ : Le cadeau au Real Madrid !

Alexis Brunet

Il va y avoir du changement au Real Madrid cet été, et notamment au poste d’entraîneur. En effet, Carlo Ancelotti est plus que jamais proche de la sortie et la Casa Blanca viserait Xabi Alonso pour le remplacer. Si l’Espagnol débarque à Madrid, il pourrait bien être suivi par Jonathan Tah, qui est en fin de contrat prochainement et qui pourrait donc rejoindre les Madrilènes gratuitement.

Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid pourrait boucler une saison sans Liga, ni Coupe du Roi ou Ligue des Champions. Le club de la capitale espagnole a déjà perdu la Coupe du Roi et la Ligue des champions et il est pour le moment à quatre points du Barça en Liga. Un véritable affront pour les Madrilènes, qui pourrait ne pas être sans conséquence.

Le Real Madrid veut Xabi Alonso

La première victime de ces mauvais résultats pourrait être Carlo Ancelotti. En effet, plusieurs sources affirment qu’il est clairement sur le départ et qu’il devrait donc quitter le Real Madrid cet été, malgré encore un an de contrat. Les dirigeants madrilènes auraient d’ailleurs déjà trouvé son remplaçant, puisqu’ils n’auraient d’yeux que pour Xabi Alonso. Là aussi, un départ du Bayer Leverkusen serait clairement possible pour l’Espagnol cet été, surtout pour revenir sur le banc d’un club dont il a porté les couleurs de 2009 à 2014.

Jonathan Tah avec Xabi Alonso ?

Si Xabi Alonso rejoint le Real Madrid, il pourrait ne pas arriver les mains vides. D’après les informations du journaliste Mario Cortegana, Jonathan Tah pourrait suivre son coach actuel chez les Madrilènes. Ce dernier est en fin de contrat cet été et il ne coûterait alors rien à la Casa Blanca. Une opération très intéressante, surtout quand l’on sait les problèmes qu’ont eu les partenaires d’Antonio Rüdiger en défense cette saison. Toutefois, le Real Madrid ne serait pas le seul géant espagnol sur le dossier, puisque le FC Barcelone serait également intéressé à l’idée de recruter le central expérimenté de 29 ans. Affaire à suivre…