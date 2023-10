Tout est relancé pour l’avenir de Galtier ?

La rédaction

Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, Christophe Galtier a refusé de rejoindre l'OM ces dernières semaines. Et pour cause, le technicien souhaitait relever un défi à l'étranger. Ce mardi, certains médias évoquent une possible arrivée du Français à Al-Duhail au Qatar. Mais contrairement à ce qui a été annoncé, le deal n'a pas encore été finalisé.

Avant Gennaro Gattuso, l'OM avait pensé à un ancien du PSG pour remplacer Marcelino sur le banc. Comme annoncé par le10sport.com, le club marseillais a proposé le poste à Christophe Galtier, qui a refusé de rejoindre sa ville natale. Pour quelle raison ?

Galtier proche de se relancer au Qatar ?

Selon nos informations exclusives, le technicien français privilégiait un défi à l'étranger. Cela tombe puisqu'Al-Duhail recherche un entraîneur pour remplacer Hernan Crespo. Selon de nombreux médias, les discussions sont en cours et un accord serait sur le point d'être trouvé. Galtier pourrait signer un contrat de deux ans avec le club qatari.

Son arrivée ne serait pas encore bouclée