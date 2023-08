Thierry Henry reçoit déjà un avertissement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé sélectionneur de l’équipe de France espoirs, Thierry Henry va donc devoir réapprendre à cohabiter avec Didier Deschamps, qui dirige bien sûr les A. Et ce dernier, qui a eu l’occasion d’échanger avec Henry ces derniers jours, rappelle une règle d’or en ce qui concerne la priorité chez les Bleus.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Thierry Henry succède à Sylvain Ripoll sur le banc de l’équipe de France espoirs et intègre donc la FFF. Il collaborera ainsi directement avec Didier Deschamps afin d’échanger sur les joueurs en mesure d’évoluer aussi bien chez les Espoirs que chez les A, et le sélectionneur a mis les choses au clair avec Henry à ce sujet comme il le raconte dans les colonnes de L’EQUIPE.

« Il y a une priorité, ce sont les A »

« J'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec lui, je ne peux pas trahir nos discussions. Mais c'est très clair, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service. Et je ne suis pas à son service. On est là pour fonctionner ensemble. Il y a une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui : à la Fédération, il y a une priorité et ce sont les A. Ce qui ne m'a pas empêché, quand il y a une grande compétition, de laisser des joueurs à disposition des Espoirs. Mais, je le répète, ce n'est pas l'un contre l'autre », explique clairement Deschamps.

« C’est un risque pour lui »