Une star recale le PSG, un club jubile !

Longtemps considéré comme la priorité absolue du PSG sur le mercato, Bernardo Silva ne viendra pas à Paris. Et pour cause, l'international portugais a prolongé son contrat deux saisons à Manchester City. Désormais lié jusqu'en 2026 avec le club qu'il a rejoint en 2017, l'ancien Monégasque n'ira pas au PSG cet été, pour le plus grand bonheur de Txiki Begiristain, le directeur du football des Citizens.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva a bien prolongé son contrat à Manchester City pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. Cela met donc définitivement fin aux espoirs du PSG de le recruter ce qui réjouit Txiki Begiristain.

Begiristain s'enflamme pour la prolongation de Bernardo Silva

« Bernardo a été exceptionnel lors de son passage à l'Etihad, nous sommes donc ravis qu'il ait signé une prolongation de contrat avec le club », explique le directeur du football de Manchester City sur le site officiel du club anglais avant d'en rajouter une couche.

«Sa qualité et ses capacités techniques sont fantastiques»